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Погорельцы с проспекта Ленина опровергли версию детской шалости с огнем

Погорельцы с проспекта Ленина опровергли версию детской шалости с огнем

Хозяева квартиры, в которой начался пожар, рассказали Myslo свою версию.

4 сентября в Туле на проспекте Ленина, 135 произошел крупный пожар, в результате которого сгорели пять балконов на 7, 8 и 9 этажах. Подробнее о происшествии Myslo писал здесь. Одной из первоначальных версий произошедшего стала детская шалость с огнем.

В редакцию Myslo пришли Лариса Васильева и ее дочь, хозяева квартиры на седьмом этаже, в которой и начался пожар.

Лариса Васильева:

– Вчера около 4-х часов дня мы с внуком стояли на балконе и ждали мою старшую дочь — маму внука. Вместе с внуком мы пошли на кухню, чтобы выпить чай, балкон оставили открытым. И вдруг мой внук мне говорит: «Баба, смотри!» Я увидела дым, услышала треск. Пошла в комнату посмотреть, что случилось. Сначала я подумала, что что-то случилось с телевизором. Заглянув в зал, я поняла, что треск раздается с балкона, — там уже полыхало пламя... Я даже не заметила, как обожглась. Внук сильно испугался. Я заметалась, начала искать, чем можно потушить пожар. Внук выбежал в подъезд. Я попыталась сама потушить огонь, но вскоре весь зал заволокло дымом.

Я звонила в квартиры соседей по площадке, кричала. С восьмого этажа спустилась соседка, спросила, что случилось. Я ей говорю: «Я не знаю, у меня что-то загорелось». Соседка забрала моего внука, прибежала соседка с нижнего этажа, мы начали звонить в 112, вызвали пожарных.

Я не знаю, почему произошел пожар. Например, нам постоянно с верхних этажей бросают окурки. Вся крыша магазина-пристройки ими завалена!

Окончательную причину пожара установят сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тульской области.

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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:33 +1
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