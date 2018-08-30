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Тульские полицейские нашли в Центральном районе «резиновую квартиру»

Тульские полицейские нашли в Центральном районе «резиновую квартиру»

Неработающий ранее судимый туляк зарегистрировал у себя 42 мигрантов.

Сотрудниками полиции в Центральном округе Тулы выявлен подозреваемый в фиктивной постановке на учёт иностранцев.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, 43-летний неработающий ранее судимый мужчина зарегистрировал в своей квартире 42 граждан из других стран. При этом никому из них он не предоставлял фактического места для проживания.

Подозреваемый признался в нарушении законодательства.  Полицейские продолжают постоянную работу по выявлению противоправных деяний в сфере миграции.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +1
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