Тульские полицейские нашли в Центральном районе «резиновую квартиру»
Неработающий ранее судимый туляк зарегистрировал у себя 42 мигрантов.
Сотрудниками полиции в Центральном округе Тулы выявлен подозреваемый в фиктивной постановке на учёт иностранцев.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, 43-летний неработающий ранее судимый мужчина зарегистрировал в своей квартире 42 граждан из других стран. При этом никому из них он не предоставлял фактического места для проживания.
Подозреваемый признался в нарушении законодательства. Полицейские продолжают постоянную работу по выявлению противоправных деяний в сфере миграции.
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