В Туле выберут лучшего таксиста

Фото: krasnosel.caoinform.ru

В Туле состоится региональный этап конкурса «Лучший таксист России». Победители получат ценные призы и возможность занять первое место в финале конкурса, который состоится с 10 по 12 октября в Сочи на конференции «Такси 2018. Трансформация».

К конкурсу допускаются водители (индивидуальные предприниматели и/или работники юридических лиц/индивидуальных предпринимателей), имеющие действующее водительское удостоверение с открытой категорией «В», стаж вождения не менее трёх лет и действующее разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Конкурсанты не должны иметь административных взысканий за нарушение ПДД в течение 2018 года. Ещё одно обязательное условие – отсутствие вины в ДТП за последние три года.

Первый этап конкурса пройдёт 17 сентября – водители пройдут экзамен на знание ПДД, продемонстрируют знание истории отечественного такси. Во втором этапе конкурсантам предстоит продемонстрировать профессиональное мастерство в соревнованиях по скоростному маневрированию и плавности вождения легкового автомобиля.