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В Туле выберут лучшего таксиста
Фото: krasnosel.caoinform.ru

В Туле выберут лучшего таксиста

Конкурс профессионального мастерства пройдёт с 17 по 20 сентября.

В Туле состоится региональный этап конкурса «Лучший таксист России». Победители получат ценные призы и возможность занять первое место в финале конкурса, который состоится с 10 по 12 октября в Сочи на конференции «Такси 2018. Трансформация».

К конкурсу допускаются водители (индивидуальные предприниматели и/или работники юридических лиц/индивидуальных предпринимателей), имеющие действующее водительское удостоверение с открытой категорией «В», стаж вождения не менее трёх лет и действующее разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Конкурсанты не должны иметь административных взысканий за нарушение ПДД в течение 2018 года. Ещё одно обязательное условие – отсутствие вины в ДТП за последние три года.

Первый этап конкурса пройдёт 17 сентября – водители пройдут экзамен на знание ПДД, продемонстрируют знание истории отечественного такси. Во втором этапе конкурсантам предстоит продемонстрировать профессиональное мастерство в соревнованиях по скоростному маневрированию и плавности вождения легкового автомобиля. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: Elena.shalaginova@tularegion.ru 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:05 0
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