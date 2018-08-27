новости
новости
Регистрация
В Туле из-за ремонтных работ перекрыт участок ул. Каракозова
Фото Юлии Королевой.

В Туле из-за ремонтных работ перекрыт участок ул. Каракозова

Выбирайте пути объезда.

Сегодня, 27 августа, специалисты «Тулагорводоканала» проводят ремонтные работы на ул. Каракозова. Из-за этого участок до ул. Марата перекрыли для проезда транспорта. Будьте внимательны!

Отметим, что из-за ремонтных работ с 10.00 ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Каракозова, 77, 77-а, 79-в, 1-а, 79-а,
  • Веневское шоссе, 1, 3, 3-а, 5, 5-б, 4, 9, 4-б, 13, 10, 17-а, 14,
  • ул. Сызранская, 5-а, 11, 6, 8-а,
  • ул. Вяземская, 10, 17-а, 17-г, 12-а, 18-а.

О времени окончания работ не сообщается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:23 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулагородоканалперекрыта улицаремонт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле полыхают два частных дома: видео
В Туле полыхают два частных дома: видео
В Туле вынесен приговор по делу «ленинградского маньяка»
В Туле вынесен приговор по делу «ленинградского маньяка»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.