В Туле из-за ремонтных работ перекрыт участок ул. Каракозова

Фото Юлии Королевой.

Сегодня, 27 августа, специалисты «Тулагорводоканала» проводят ремонтные работы на ул. Каракозова. Из-за этого участок до ул. Марата перекрыли для проезда транспорта. Будьте внимательны!

Отметим, что из-за ремонтных работ с 10.00 ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Каракозова, 77, 77-а, 79-в, 1-а, 79-а,

Веневское шоссе, 1, 3, 3-а, 5, 5-б, 4, 9, 4-б, 13, 10, 17-а, 14,

ул. Сызранская, 5-а, 11, 6, 8-а,

ул. Вяземская, 10, 17-а, 17-г, 12-а, 18-а.

О времени окончания работ не сообщается.