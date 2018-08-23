В Туле вынесен приговор по делу «ленинградского маньяка»

Фот Дмитрия Дзюбина.

Председатель Пролетарского суда Тулы огласила приговор: 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.

27 августа Пролетарский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Выборга Ленинградской области Ивана Штрака. Он признан виновным в убийстве, покушении на убийство и разбое.

Штраку предстоит 22 года провести в колонии строгого режима, затем его ждет ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Убийца обязан компенсировать моральный вред родителям погибшей — выплатить по миллиону рублей, еще 500 тысяч — выжившей девушке.

Жуткие преступления произошли на улице Калинина 8 июля 2017 года. Мужчина зверски расправился с 20-летней знакомой, а затем пытался убить ее подругу. Ей удалось выжить.

События, которые произошли в Туле 8 июля 2017 года, шокируют. В тот день Иван пришел в квартиру к Кате на улицу Калинина, чтобы починить телефон ее подруги. Владелица телефона, Настя, со своим парнем тоже спешила к ним — отдать предоплату за ремонт мобильника.

В ходе разговора между Штраком и Катей что-то пошло не так. Иван внезапно напал на нее сзади и нанес ей множество ударов в шею. Как впоследствии Штрак пояснил на следствии и в суде — они поссорились, он обиделся на слова Кати в его адрес — «кривые руки». Однако позднее свидетели (знакомые девушки) рассказали: перед смертью девушка посылала сообщения друзьям, что ей нужны деньги — 300 тысяч рублей. Возможно, Штрак требовал эту сумму под угрозой убийства.



Кате было 20 лет.

У Кати не было шансов выжить. Тем временем в квартиру уже поднималась Настя.

Штрак спрятался, оставив дверь приоткрытой. И как только Настя вошла и увидела труп подруги — напал на нее. Его руки уже были в крови, поэтому нож выскользнул. В пылу борьбы Иван сильно порезал себе руку.

Преступник потребовал от девушки передать ему мобильные телефоны и персональный компьютер, принадлежащие убитой.

Настя изо всех сил цеплялась за жизнь. Уже раненая, она уползла на кухню, продолжая просить Штрака оставить ее в живых. Но он нанес ей еще несколько ударов ножом.

Перед уходом из квартиры Иван открыл пять газовых конфорок плиты и скрылся с места происшествия.

Прошел мимо парня Насти, который ждал у подъезда. Не дождавшись Насти, ее парень стал стучать по соседям: он не знал номера квартиры, в которую пошла его девушка. Парень подоспел вовремя – Настю удалось спасти.

Штрака задержали, когда он обратился со своим порезом в Ваныкинскую больницу. Взяли прямо возле травмпункта.

Когда Myslo готовил материал на эту тему, удалось раскрутить жуткие подробности из прошлого Штрака. На его счету, как оказалось, уже было три убийства. Первые преступления он совершил, когда ему было всего 15 лет.

Иван родом из Ленинградской области. В 2005 году в Выборге он привлекался за убийство двух школьниц 11 и 13 лет. Обстоятельства их смерти буквально копируют тульские события 2017 года: внезапное, казалось бы, беспричинное нападение на девочек, нож сзади в шею.