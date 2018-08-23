На улице Ленина туляк на «Ладе Калине» сбил ребенка
11-летний ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Как сообщило региональное УГИБДД, 22 августа в 15.15 на улице Ленина «Лада Калина» наехала на ребенка.
За рулем авто находился молодой человек 1990 года рождения. Известно, что ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП юный пешеход с различными травмами обратился в больницу, где после оказания медицинской помощи был отпущен домой – госпитализация не потребовалась.
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