На улице Ленина туляк на «Ладе Калине» сбил ребенка

Как сообщило региональное УГИБДД, 22 августа в 15.15 на улице Ленина «Лада Калина» наехала на ребенка.

За рулем авто находился молодой человек 1990 года рождения. Известно, что ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП юный пешеход с различными травмами обратился в больницу, где после оказания медицинской помощи был отпущен домой – госпитализация не потребовалась.