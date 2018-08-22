Почти полмиллиона жителей Тульской области перешли на карты «Мир»

За полгода в нашем регионе совершено более 21 млн операций на сумму порядка 37 млрд рублей.

По итогам первой половины текущего года жителям Тульской области выдано 460 тысяч национальных платежных карт «Мир». Это 17% от общего числа карт, выпущенных в регионе.

Как сообщили в тульском отделении Банка России, с января по июнь на территории нашего региона по картам «Мир» совершен 21 млн операций на общую сумму 37 млрд рублей. Доля безналичных расчетов составляет 76%.

В Тульской области установлено более 25 тысяч банкоматов и терминалов, принимающих карту «Мир». Национальная карта стала привычным платежным инструментом для туляков, с помощью которого ежедневно совершаются рядовые покупки. Средний чек по карте «Мир» в Тульской области составляет 670 рублей.