новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электроэнергию 23 августа

Где в Туле отключат электроэнергию 23 августа

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Жукова, 4-а,
  • Новомосковское ш., 28,
  • п. 2-й Западный: ул. Воронка,
  • ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.),
  • ул. Пушкина, 1-7, 25-47 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 47,
  • ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.),
  • ул. Коминтерна, 1, 3, 4, 5,
  • ул. Галкина, 9-а, 10,
  • ул. Октябрьская, 15,
  • ул. Литейная, 4,
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
  • ул. Гагарина, 5, 5-а,
  • ул. Шмидта, 8-а,
  • ул. Зелёная, 3-б,
  • ул. Победы, 1,
  • ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
  • ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),
  • ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5,
  • ул. Можайского, 1-23, 36,
  • ул. Добролюбова, 1-15,
  • ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.), 2,
  • п. Победы: ул. Володарского, 5, 7, 9, 24, 24-а,
  • ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
  • ул. Фрунзе, 2, 4,
  • ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
  • д. Варваровка, 1-б.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:44 0
Другие статьи по темам
Событие
Отключение электроэнергииплановые отключения электричествагде в Туле отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области работают горячие линии по вопросам качества детских товаров
В Тульской области работают горячие линии по вопросам качества детских товаров
Почти полмиллиона жителей Тульской области перешли на карты «Мир»
Почти полмиллиона жителей Тульской области перешли на карты «Мир»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.