Где в Туле отключат электроэнергию 23 августа
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Жукова, 4-а,
- Новомосковское ш., 28,
- п. 2-й Западный: ул. Воронка,
- ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.),
- ул. Пушкина, 1-7, 25-47 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 47,
- ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
- ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.),
- ул. Коминтерна, 1, 3, 4, 5,
- ул. Галкина, 9-а, 10,
- ул. Октябрьская, 15,
- ул. Литейная, 4,
- п. Косая Гора: ул. М. Горького, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
- ул. Гагарина, 5, 5-а,
- ул. Шмидта, 8-а,
- ул. Зелёная, 3-б,
- ул. Победы, 1,
- ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
- ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),
- ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5,
- ул. Можайского, 1-23, 36,
- ул. Добролюбова, 1-15,
- ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.), 2,
- п. Победы: ул. Володарского, 5, 7, 9, 24, 24-а,
- ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
- ул. Фрунзе, 2, 4,
- ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
- д. Варваровка, 1-б.
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