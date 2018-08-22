Незамужних тулячек приглашают на конкурс красоты. Разведенным тоже можно!

В центре Анна Муминова, «Краса Вселенной 2017».

Любая незамужняя девушка, не имеющая детей, ростом от 165 см, в возрасте от 18 до 30 лет может принять участие в отборочном туре проекта. В нескольких регионах РФ будут проведены независимые онлайн- или оффлайн-кастинги, а также региональные конкурсы красоты, победительницы которых будут представлять свой регион на всероссийском финале.



Финал Всероссийского фестиваля красоты и творчества «Краса Вселенной Россия 2019» планируется в марте 2019 года в Москве в концертном зале Vegas City Hall. В финале конкурса встретятся 15 участниц из разных регионов России. Одним из нововведений проекта является отсутствие в финале конкурса выхода в купальниках.



Председатель жюри и генеральный продюсер международного фестиваля красоты и творчества «Краса Вселенной» Леонид Хромов:

Леонид Хромов – Дело в том, что красота человека, в данном случае участницы конкурса, скрывается внутри нее. Внешние качества несомненно важны, но немаловажная, а может быть, и основная красота скрывается всё же внутри человека. Я считаю, что неэтично выставлять на публичное обозрение полуобнаженные женские фигуры.

Вместо конкурса в купальниках появится творческий конкурс. Еще одним нововведением проекта является возможность участия в кастингах девушек, находящихся в разводе.

В жюри конкурса также входят Анна Муминова из Таджикистана – «Краса Вселенной 2017», профессиональная модель; Сара Окс из России, певица, актриса, телеведущая, профессиональная модель; Роман Худяков, экс-кандидат в Президенты РФ 2018, политик, председатель Общественного совета федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.



Девушки Тульской области могут заполнять анкеты на сайте конкурса по ссылке russia.beautyofuniverse.com

В случае, если оргкомитет проекта отберет достаточное количество участниц от Тульской области, то отборочный этап от региона пройдет в онлайн-формате: сначала смс-голосование за фото участниц, затем этап голосования за видеовизитки участниц и финальный онлайн-этап голосование членов жюри.

Победительница конкурса получит титул «Краса Вселенной Тульская область — 2018», который позволит ей поехать в Москву на Всероссийский финал.

Всероссийский конкурс красоты «Краса Вселенной Россия» — это новый собственный франчайзинговый проект международного конкурса красоты «Краса Вселенной».