новости
новости
Регистрация
В Тульской области работают горячие линии по вопросам качества детских товаров

В Тульской области работают горячие линии по вопросам качества детских товаров

Получить консультацию специалистов Роспотребнадзора могут жители всех муниципалитетов региона.

Перед началом нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Тульской области вместе с региональным «Центром гигиены и эпидемиологии» проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцтоваров и детского питания.

Консультацию специалистов в Туле можно получить с 9.00 до 16.00, по будням, по следующим телефонам:

  • 37-39-71, 37-39-01, 37-13-94, 55-55-50, 37-32-57, 37-40-75,
  • в выходные и праздничные дни, с 9.00 до 15.00, по телефону: 31-28-79.

Также граждане могут позвонить по телефонам горячих линий территориальных отделов Управления:

  • Алексинский, Заокский и Ясногорский районы: 8(48753)4-09-07,
  • Ефремовский, Воловский, Каменский и Куркинский районы: 8(48741) 6-31-81,
  • Новомосковск, Донской, Богородицкий, Веневский, Кимовский и Узловской районы: 8(48762)6-42-06,
  • Суворовский, Белевский, Одоевский и Дубенский районы: 8(48742)4-16-10, 8(48763)2-49-82,
  • Щекинский, Плавский и Тепло-Огаревский районы: 8(48751) 5-89-95, 8(48755) 5-23-83.

Кроме того, консультации можно по телефонам «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с 10.00 до 16.00 часов по телефонам:

  • в Туле: 77-31-15, 22-33-51,
  • в Алексине 8(902)846-10-81,
  • в Новомосковске 8(48762)6-54-70,
  • в Суворове 8(48763)2-73-23,
  • в Щекино 8 (48751) 5-34-30,
  • в Ефремове 8 (48741) 6-53-86.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:11 0
Другие статьи по темам
Событие
детские товарыподготовка к учебному годушкольные принадлежностиУправление Роспотребнадзорагорячая линия
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Что делать, если отключили свет: памятка МЧС
Что делать, если отключили свет: памятка МЧС
Где в Туле отключат электроэнергию 23 августа
Где в Туле отключат электроэнергию 23 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.