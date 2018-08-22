В Тульской области работают горячие линии по вопросам качества детских товаров

Получить консультацию специалистов Роспотребнадзора могут жители всех муниципалитетов региона.

Перед началом нового учебного года Управление Роспотребнадзора по Тульской области вместе с региональным «Центром гигиены и эпидемиологии» проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцтоваров и детского питания.

Консультацию специалистов в Туле можно получить с 9.00 до 16.00, по будням, по следующим телефонам:

37-39-71, 37-39-01, 37-13-94, 55-55-50, 37-32-57, 37-40-75,

в выходные и праздничные дни, с 9.00 до 15.00, по телефону: 31-28-79.

Также граждане могут позвонить по телефонам горячих линий территориальных отделов Управления:

Алексинский, Заокский и Ясногорский районы: 8(48753)4-09-07,

Ефремовский, Воловский, Каменский и Куркинский районы: 8(48741) 6-31-81,

Новомосковск, Донской, Богородицкий, Веневский, Кимовский и Узловской районы: 8(48762)6-42-06,

Суворовский, Белевский, Одоевский и Дубенский районы: 8(48742)4-16-10, 8(48763)2-49-82,

Щекинский, Плавский и Тепло-Огаревский районы: 8(48751) 5-89-95, 8(48755) 5-23-83.

Кроме того, консультации можно по телефонам «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с 10.00 до 16.00 часов по телефонам: