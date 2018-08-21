Реорганизация в здравоохранении: В Туле объединят больницы

Фото из архива Myslo.

20 августа в правительстве Тульской области подписано постановление о реорганизации государственных учреждений здравоохранения.

Согласно документу, Детская инфекционная больница №4 г. Тулы будет присоединена к Детской инфекционной больнице №2 г. Тулы с сохранением у последней наименования и типа учреждения.

А Тульская городская больница №12 будет присоединена к Тульской городской больнице №7 с сохранением у последнего наименования и типа учреждения.

Также документ регламентирует основные виды деятельности указанных учреждений здравоохранения.

Так «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» будет осуществлять:

медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»); фармацевтическая деятельность;

деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;

деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов 3 и 4 степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах;

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в учреждении: дезинфекция, стерилизация;

другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Тульской области и Уставу Государственного учреждения здравоохранения «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы».

«Городская больница № 7 г. Тулы» будет осуществлять:

медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»); фармацевтическая деятельность;

деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;

деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов 3 и 4 степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах;

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в учреждении: дезинфекция, стерилизация;

другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Тульской области и Уставу Государственного учреждения здравоохранения «Городская больница № 7 г. Тулы».

Постановление вступило в силу с момента подписания.