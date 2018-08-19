Погода в Туле 20 августа: жарко, возможен дождь с грозой

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 2 мм). Днем местами гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – до +15 градусов, днём – +28. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.