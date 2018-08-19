новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 20 августа: жарко, возможен дождь с грозой
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 20 августа: жарко, возможен дождь с грозой

Синоптики обещают облачность и порывистый ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 2 мм). Днем местами гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – до +15 градусов, днём – +28. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
Погодапогода в ТулеПрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кировская меховая фабрика открывает сезон летних распродаж
Кировская меховая фабрика открывает сезон летних распродаж
Где в Туле не будет электричества 20 августа
Где в Туле не будет электричества 20 августа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.