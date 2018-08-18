новости
новости
Регистрация
Замдиректора Кимовского завода получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Замдиректора Кимовского завода получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Соответствующий указ подписал Президент страны.

Заместитель генерального директора Кимовского радиоэлектромеханического завода Евгений Дременков получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высокой награды он удостоен за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу

Как сообщает пресс-служа правительства Тульской области, приказ о награждении почетного гражданина Кимовского района подписал Президент РФ Владимир Путин.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:13 0
Другие статьи по темам
Событие
Орден За заслуги перед Отечествомнаграда
Люди
Евгений Дременков

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Романцевских озерах в Кондуках прошла акция «Вода России»
На Романцевских озерах в Кондуках прошла акция «Вода России»
Экс-нападающий французского «Ланса» Кристиан Лопес перейдет в тульский «Арсенал»
Экс-нападающий французского «Ланса» Кристиан Лопес перейдет в тульский «Арсенал»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.