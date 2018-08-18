Замдиректора Кимовского завода получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Соответствующий указ подписал Президент страны.
Заместитель генерального директора Кимовского радиоэлектромеханического завода Евгений Дременков получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Высокой награды он удостоен за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу
Как сообщает пресс-служа правительства Тульской области, приказ о награждении почетного гражданина Кимовского района подписал
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