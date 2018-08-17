В Первомайском доме-интернате построили беседку и оборудовали комнату для релаксации

Директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева посетила Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов и осмотрела объекты, построенные по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Это уличная беседка для инвалидов-колясочников и сенсорная комната с оборудованием для релаксации.

Директор дома-интерната Елена Биятова отметила, что новая сенсорная комната теперь оснащена самым современным оборудованием для релаксации, снятия нервного напряжения, создания у пожилых людей и инвалидов позитивного настроения.

Кроме того, комната разделена на два кабинета. В одном организован режим затемнения — мягкую подсветку обеспечивают светодиодные шторы, пузырьки в лампах-конусах. Здесь же установлены терапевтические кресла, сухой бассейн, стол с разноцветными шариками для развития мелкой моторики. Во втором кабинете появились панно «спираль» и «замочки», доска для песчаных картин и др. Психологи отмечают, что упражнения на панно восстанавливают двигательные функции больных с ДЦП, деменцией.

Елена Биятова также поблагодарила губернатора и Фонд «Перспектива» за зимнюю беседку. Она отметила, что мягкие окна закрывают помещение от дождя, ветра и снега.

Это позволит проводить мероприятия на свежем воздухе в любое время года, а также вывозить на прогулки инвалидов-колясочников и жителей, не способных самостоятельно передвигаться. Раньше в непогоду они вынуждены были оставаться в своих комнатах.

15 августа постояльцы получили еще один подарок от Алексея Дюмина. Для 28 человек из дома-интерната была организована поездка в Государственную Третьяковскую галерею.

Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов — пилотная площадка по отработке новых моделей социального обслуживания граждан пожилого возраста в рамках создания системы долговременного ухода.