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В Туле реконструируют Могилевский сквер
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле реконструируют Могилевский сквер

Здесь уже появились новые лавочки, урны и площадка для воркаута.

В Туле продолжается благоустройство Могилевского сквера. Работы выполняет ООО «Тула-Ресторатор».

На сегодняшний день здесь удалено 14 деревьев, установлены новые лавочки и урны, площадка для воркаута с резиновым покрытием, проведена облицовка ступеней и подпорных стен гранитом, частично уложена новая плитка и выполнен ремонт старого плиточного покрытия, проведен ремонт постамента танка.

Галерея
В Туле продолжается реконструкция Могилевского сквера, Фото: 1
В Туле продолжается реконструкция Могилевского сквера, Фото: 2
В Туле продолжается реконструкция Могилевского сквера, Фото: 3
В Туле продолжается реконструкция Могилевского сквера, Фото: 4
В Туле продолжается реконструкция Могилевского сквера, Фото: 5
В Туле продолжается реконструкция Могилевского сквера, Фото: 6

Соглашение о реконструкции муниципального сквера «Могилевский дворик» заключено в 2017 году. Это первый опыт администрации города реконструкции муниципального имущества по концессионному соглашению. Концессионер несет ответственность за качество работ в течение пяти лет со дня передачи объекта.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:15 +2
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