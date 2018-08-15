В Туле реконструируют Могилевский сквер

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Здесь уже появились новые лавочки, урны и площадка для воркаута.

В Туле продолжается благоустройство Могилевского сквера. Работы выполняет ООО «Тула-Ресторатор».

На сегодняшний день здесь удалено 14 деревьев, установлены новые лавочки и урны, площадка для воркаута с резиновым покрытием, проведена облицовка ступеней и подпорных стен гранитом, частично уложена новая плитка и выполнен ремонт старого плиточного покрытия, проведен ремонт постамента танка.

Соглашение о реконструкции муниципального сквера «Могилевский дворик» заключено в 2017 году. Это первый опыт администрации города реконструкции муниципального имущества по концессионному соглашению. Концессионер несет ответственность за качество работ в течение пяти лет со дня передачи объекта.