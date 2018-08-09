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В Роспотребнадзоре рассказали, какую воду пьют туляки

В Роспотребнадзоре рассказали, какую воду пьют туляки

Информация о состоянии питьевого водоснабжения направлялась в правительство Тульской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Результаты исследований питьевой воды в области показывают, что обеспеченность водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, в 1-м полугодии 2018 года составила 90,3%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

При проверке объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения следили за выполнением санитарного законодательства: состоянием источников водоснабжения, разработкой проектов зон санитарной охраны, выполнением программ производственного лабораторного контроля качества воды.

Доля проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 13,5%. По микробиологическим показателям качество питьевой воды в распределительной сети стабильно, удельный вес несоответствующих проб составляет 0,6%.

Вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водным путем передачи, за последние годы не зарегистрировано.

Роспотребнадзор напоминает, что при покупке и использовании бутилированной воды необходимо обращать внимание на внешний вид самой воды (цвет, отсутствие посторонних включений), целостность упаковки и информацию для потребителей на этикетке, в том числе о сроке годности и условиях хранения продукции.

 

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 10:33 0
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