В Роспотребнадзоре рассказали, какую воду пьют туляки

Результаты исследований питьевой воды в области показывают, что обеспеченность водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, в 1-м полугодии 2018 года составила 90,3%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

При проверке объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения следили за выполнением санитарного законодательства: состоянием источников водоснабжения, разработкой проектов зон санитарной охраны, выполнением программ производственного лабораторного контроля качества воды.

Доля проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 13,5%. По микробиологическим показателям качество питьевой воды в распределительной сети стабильно, удельный вес несоответствующих проб составляет 0,6%.

Вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водным путем передачи, за последние годы не зарегистрировано.

Роспотребнадзор напоминает, что при покупке и использовании бутилированной воды необходимо обращать внимание на внешний вид самой воды (цвет, отсутствие посторонних включений), целостность упаковки и информацию для потребителей на этикетке, в том числе о сроке годности и условиях хранения продукции.