На «Газоне» тулякам расскажут, как сохранить здоровье в мегаполисе

Фото из архива MySlo

Все желающие смогут принять участие в увлекательных экскурсиях и мастер-классах.

В рамках работы спортивной секции молодёжного пространства «Газон» в тульском кремле, в 10.00 Татьяна Сидорова научит всех желающих танцевать балет на ковриках, а в 19.00 стартует тренировка по табате с Софьей Кораблиной.

В игротеке «Газона» всех желающих ждут «Монополия», «Имаджинариум», «Дженга», «Уно», «Дневник авантюриста» «Самурай», «Манчкин», «Экивоки» и другие настольные игры, а с 18.00 до 20.00 пройдёт интеллектуальная игра #Врубильник.

На площадке «Неформальное образование» в 15.30 состоится лекция «Как сохранить здоровье в мегаполисе: грамотный подход к питанию, физической нагрузке и психологический фактор» от психолога-нутрициолога Олеси Назаровой.

В 17.00 начнёт работу клуб иностранного общения от школы «ЛэнАрк» – все участники познакомятся с веселыми скороговорками и стихами на английском, а также проведут поэтический баттл.

Также туляков ждёт мастер-класс по скорочтению от международной школы скорочтения и развития интеллекта «IQ007». Начало – в 17.30.

В четверг, 9 июля, в 19.00 на «Газоне» состоится экскурсия «Тула мистическая». Участники познакомятся с местами закладки древних кладов, охраняемых призраками, и узнают, как удалось спасти город при большом пожаре 1834 года. Сбор группы в 18.50 у инфо-центра проекта в тульском кремле.

А вечером 9 августа на «Газоне» пройдет битва DJ Mortal Combat от «Радио Рекорд»! Вход на все мероприятия, на экскурсии и мастер-классы требуется предварительная запись.