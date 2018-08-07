В Тульском кремле пройдет гала-концерт «Кремлевская опера»

17 августа на Соборной площади кремля пройдет концерт, посвященный 500-летию возведения Тульского кремля и началу создания Большой засечной черты.

Данный концерт пройдет в цикле проектов, посвященных 500-летию возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты - уникальной оборонительной системы на подступах к столице нашего государства, а также празднования в 2018 году 200-летия со дня рождения писателя Ивана Тургенева.

В программу Гала-концерта «Кремлевская опера» войдет торжественная церемония открытия, приветственные слова от официальных лиц и почетных гостей праздника, концерт с участием ведущих солистов оперных театров Москвы.



Лилия Гайсина.

Для туляков выступят

* Лилия Гайсина (сопрано, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко),



Константин Сучков.

* Константин Сучков (баритон, солист государственного академического Большого театра России),



Кирилл Капачинских.

* Кирилл Капачинских (бас, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко),

* Тульский филармонический симфонический оркестр (художественный руководитель - лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры, руководитель проекта «Кремлевская опера» Владислав Лаврик),

* Тульский Государственный хор (художественный руководитель – лауреат премии Москвы, профессор московской консерватории Александр Соловьев).

В программе этого масштабного представления прозвучат фрагменты опер: «Князь Игорь» Александра Бородина, «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, «Хованщина» и «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, кантаты «Александр Невский» Сергея Прокофьева.

Проект «Кремлевская опера» станет ярким событием, возрождающим и поддерживающим интерес к истории отечественной культуры, литературы, музыки. В самом сердце Большой Засечной черты - у стен Тульского кремля - создано современное медиа- и арт- пространство, на котором реализуются новые интересные проекты.

Живое исполнение тематической оперной классики и современная подача исторического материала, привлечение к участию в концерте более 120 профессиональных артистов из разных городов России, несомненно, станет ярким событием в цикле праздничных мероприятий, привлечет внимание туляков и гостей нашего региона.

