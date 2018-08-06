В Туле закрыли два ларька с шаурмой
Проверку палаток инициировал обычный покупатель.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области совместно с прокуратурой Центрального района города Тулы провели проверку мест общественного питания по адресу пр. Ленина, 85.
В ходе проверки выяснилось, что на объектах нарушается «санитарно-эпидемиологическое благополучие населения»: отсутствуют условия для изготовления кулинарной продукции. Решением суда деятельность организации
Myslo уже проводил рейд по палаткам, торгующим шаурмой. Подробнее читайте в нашей статье здесь.
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