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В Туле закрыли два ларька с шаурмой

В Туле закрыли два ларька с шаурмой

Проверку палаток инициировал обычный покупатель.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области совместно с прокуратурой Центрального района города Тулы провели проверку мест общественного питания по адресу пр. Ленина, 85.

В ходе проверки выяснилось, что на объектах нарушается «санитарно-эпидемиологическое благополучие населения»: отсутствуют условия для изготовления кулинарной продукции. Решением суда деятельность организации ИП Тарасова Н. С. приостановлена на 20 суток, ИП Пилипенко В. Ю. — на 30 суток.

Myslo уже проводил рейд по палаткам, торгующим шаурмой. Подробнее читайте в нашей статье здесь.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 12:35 +3
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Место
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