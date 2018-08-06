В Туле закрыли два ларька с шаурмой

Управление Роспотребнадзора по Тульской области совместно с прокуратурой Центрального района города Тулы провели проверку мест общественного питания по адресу пр. Ленина, 85.

В ходе проверки выяснилось, что на объектах нарушается «санитарно-эпидемиологическое благополучие населения»: отсутствуют условия для изготовления кулинарной продукции. Решением суда деятельность организации ИП Тарасова Н. С. приостановлена на 20 суток, ИП Пилипенко В. Ю. — на 30 суток.

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