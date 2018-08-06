В Тульской области клещи укусили 49 детей
Об этом заявили в центре гигиены и эпидемиологии в Тульской области.
Для профилактики инфекционных заболеваний были проведены акарицидные обработки 1192 га территории Тульской области. Роспотребнадзор напоминает, что даже на обработанных территориях нужно соблюдать меры безопасности и не пренебрегать средствами защиты от клещей.
Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37-39-56) с 8.30 до 16.00 ежедневно.