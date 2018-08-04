В Тульском кремле стартовал фестиваль «День пряника»

Фото Алексея Пирязева.

Площадки будут работать до 19.00. Не пропустите!

Сегодня, 4 августа, в Тульском кремле в третий раз проходит межрегиональный фестиваль «День пряника». В этом году праздник получил статус национального события.

День пряника — это одна большая удивительная экскурсия в мир традиционных тульских сладостей с арт-объектами, детскими развлекательными аттракционами и, конечно, концертом.

На площади в кремле собрались 30 производителей пряников из 14 регионов России.

Каждый гость фестиваля сможет найти развлечение по вкусу: помериться силой на площадке «Богатырская застава», поиграть в ростовую игру «Тульский монополист», ознакомиться с традициями чаепития разных эпох, поучаствовать в чемпионате по скоростному кипячению самовара, в ремесленных мастер-классах на площадке «Добродей» и даже создать собственный пряничный шедевр.

Площадки работают сегодня до 19.00.