Где в Туле отключат свет 3 августа
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.
В пятницу, с 9 до 17 часов работы пройдут по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 95-а, 93, 97,
- ул. Обручева, 2-а, 2, 4,
- ул. Циолковского, 1, 1-а, 3,
- п. Михалково: 1-й-2-й-3-й-4-й-5-й Михалковские пр-ды,
- ул. Михалковская,
- ул. Тверская, 2-18 (чётн.), 3, 7, 9, 11, 15, 17, 41, 43, 47, 33, 49, 51,
- ул. Российская, 2-12 (чётн.), 1, 3, 7,
- ул. Воронежская, 2, 3, 4, 11, 12,
- ул. Косогорская, 53-а, 57-а, 57-б, 53-67 (нечётн.), 67-а, 107, 113, 115, 117, 20-46 (чётн.),
- ул. Волжская, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 26,
- ул. Невская, 1, 3, 4, 5, 7, 13, 21, 27, 29,
- ул. Самарская, 15, 18, 21, 23,
- ул. Окская, 2, 21,
- ул. Донская, 4, 5, 8,
- ул. Смоленская, 6, 8, 9, 12, 13,
- ул. Балтийская, 2, 9,
- ул. Саратовская, 7, 4, 6, 11,
- ул. Колхозная, 1-а,
- пер. Колхозный, 1-а, 1-б, 2-а, 3-а, 5-а, 8-а, 9-а, 12-а,14-а, 15, 22-а
Другие статьи по темам
Место