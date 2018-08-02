новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат свет 3 августа

Где в Туле отключат свет 3 августа

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.

В пятницу, с 9 до 17 часов работы пройдут по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 95-а, 93, 97,
  • ул. Обручева, 2-а, 2, 4,
  • ул. Циолковского, 1, 1-а, 3,
  • п. Михалково: 1-й-2-й-3-й-4-й-5-й Михалковские пр-ды,
  • ул. Михалковская,
  • ул. Тверская, 2-18 (чётн.), 3, 7, 9, 11, 15, 17, 41, 43, 47, 33, 49, 51,
  • ул. Российская, 2-12 (чётн.), 1, 3, 7,
  • ул. Воронежская, 2, 3, 4, 11, 12,
  • ул. Косогорская, 53-а, 57-а, 57-б, 53-67 (нечётн.), 67-а, 107, 113, 115, 117, 20-46 (чётн.),
  • ул. Волжская, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 26,
  • ул. Невская, 1, 3, 4, 5, 7, 13, 21, 27, 29,
  • ул. Самарская, 15, 18, 21, 23,
  • ул. Окская, 2, 21,
  • ул. Донская, 4, 5, 8,
  • ул. Смоленская, 6, 8, 9, 12, 13,
  • ул. Балтийская, 2, 9,
  • ул. Саратовская, 7, 4, 6, 11,
  • ул. Колхозная, 1-а,
  • пер. Колхозный, 1-а, 1-б, 2-а, 3-а, 5-а, 8-а, 9-а, 12-а,14-а, 15, 22-а

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде в Туле отключат светплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдут соревнования «Универсальный солдат-2018»
В Туле пройдут соревнования «Универсальный солдат-2018»
В Ленинском вор ушёл из торгового центра в новой куртке и с бутылкой виски
В Ленинском вор ушёл из торгового центра в новой куртке и с бутылкой виски
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.