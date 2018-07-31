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Разыскиваются родственники туляков, погибших в концлагере «Дулаг-100»

Разыскиваются родственники туляков, погибших в концлагере «Дулаг-100»

Участники Великой Отечественной, красноармейцы Тимофей Дьячков и Василий Коршунов из Тулы, захоронены в Псковской области.

В администрацию города Тулы поступило письмо Псковского областного Собрания депутатов со списком уроженцев Тульской области, погибших в годы Великой Отечественной войны в концлагере «Дулаг-100» в Псковской области, с просьбой довести информацию о месте их захоронения до родных и близких.

В указанном списке значатся уроженцы города Тулы: красноармейцы Дьячков Тимофей, 6.05.1897 г. р., проживал в г. Туле по ул. Самосина (Самошина, Самохина), д. 27, и Коршунов Василий, 1908 г. р., проживал в г. Туле.

Родственники погибших бойцов могут обратиться за дополнительной информацией по тел. 33-21-99.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:51 +4
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