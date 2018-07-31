В Туле на ул. Пузакова сбили 12-летнего велосипедиста

Фото УГИБДД по Тульской области.

30 июля в 22.40 в Туле на улице Пузакова 37-летний водитель автомобиля «Хёндэ Соната», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории сбил велосипедиста. 12-летний мальчик двигался по встречной полосе, справа по ходу движения автомобиля. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Ребенку оказали медицинскую помощь в больнице.