Какая польза от тульских депутатов Госдумы?

Авторы исследования отрейтинговали депутатов на основании четырех неравнозначных индексов и вовлеченности парламентариев в нынешние региональные кампании.

Сам рейтинг был разработан порталом «Депутат Клуб» в 2016 году. Его авторами стали создатели портала — политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев. Исследование проводилось каждую сессию. Таким образом, этот рейтинг уже четвертый по счету. Исследование для составления рейтинга проводилось с октября 2017 г. по июль 2018 г.

– У нас есть четыре неравновесных индекса. Первый замеряет непосредственно активность работы депутата Госдумы, его участие в разработке законопроектов и количество выступлений в зале пленарного заседания. Второй индекс касается возможности депутата мобилизовать свой электорат и сторонников. Третий — медиаактивность, то есть цитируемость депутата в СМИ и соцсетях, по данным «Медиалогии» и «Медиаметрикса». Четвертый индекс отражает экспертные оценки работы депутатов в регионах, которые они представляют, — заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Старожил Госдумы Владимир Афонский имеет довольно высокие показатели и вошел в первую сотню активных депутатов. Он разместился на 68-м месте. Его КПД 33,41. А показатели полезности таковы: 10,95 — активность в ГД, 3,75 — народное голосование, 15,79 — оценка экспертов, 2,91 — индекс цитируемости.

Авторы КПДГД-4 отметили активность Наталии Пилюс, ее рейтинг подрос почти на 100 пунктов. Авторы отнесли ее к депутатам-«чемпионам», наиболее активно работающим на местах, в регионах, где их избрали.

Наталия Пилюс заняла 159-е место со следующими показателями активности:

11,5 — активность в Госдуме, 3,08 — народное голосование, 9,2 — оценка экспертов, 1,3 — индекс цитируемости. Ее КПД составил 25,07.

На 202-м месте оказался Виктор Дзюба. Его КПД составил 23,34. Он показал 1,64 — активность в ГД, 3,8 — в народном голосовании, 15,44 — оценка экспертов и 2,46 — индекс цитируемости.

На 244-м месте находится Николай Петрунин. Его КПД 21,72. А показатели полезности таковы: 3,56 — активность в ГД, 4,04 — индекс народного голосования, 12,03 — оценка экспертов, 2,09 — индекс цитируемости.

Соавторы также напоминают, что заканчивается второй сессионный год. До экватора VII созыва остается всего лишь одна сессия, причем она будет короткой — с сентября по декабрь. И, по большому счету, у тех, кто планирует баллотироваться в VIII созыве, остается не так много времени, чтобы исправить положение дел.

По мнению авторов исследования, сомнительно, что те, кто из рейтинга в рейтинг находятся внизу списка, имеют шансы подняться.

Хотя возможности всё-таки есть. Например, такие резонансные законопроекты, как пенсионный проект, многим предоставляют серьезные шансы проявить себя, показать свою политическую зрелость и непосредственно реализовать свою представительскую функцию депутата.