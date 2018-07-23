Фото Алексея Пирязева.
24 и 25 июля на нескольких перекрестках Тулы отключат светофоры
Отключения связаны с ремонтными работами.
24 и 25 июля специалисты АО «Тульские городские электрические сети» будут проводить ремонтные работы на улицах города.
На время проведения работ будут отключены светофоры по адресам:
- 24 июля с 9.00 до 16.00 — на пересечении проспекта Ленина и улицы Станиславского, улиц Советской и Староникитской, улиц Чмутова и Ликбеза.
- 25 июля с 9.00 до 16.00 — на пересечении проспекта Ленина и улицы Станиславского.
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