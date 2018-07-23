Врач тульской больницы порекомендовал пациенту «не бухать»

Необычную рекомендацию получил туляк от врача-травматолога из Ваныкинской больницы. Мужчина пришел к медику на прием с переломами после драки.

Помимо определенных лекарств и мазей врач порекомендовал пациенту «не бухать».

Редакция Myslo обратилась за комментарием в Ваныкинскую больницу:

– Администрация ГУЗ «ТГКБСМП им. Д. Я. Ваныкина» приносит свои извинения за недопустимое поведение врача-травматолога при оформлении медицинской документации.

Данная рекомендация ни в коей мере не носила негативный характер и не преследовала своей целью оскорбление пациента.

Запись занесена в заключение в связи с повышенной эмоциональностью врача. Данный случай будет разобран на заседании комиссии по этике и деонтологии нашего лечебного учреждения с вынесением административного воздействия к врачу. Планируется проведение врачебно-сестринской конференции, посвященной этике и деонтологии при общении с пациентами и при оформлении медицинской документации.