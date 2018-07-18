Жители тульской деревни Выглядовка пожаловались на завышенную кадастровую стоимость земли

Из-за этого им приходится платить гораздо больший налог за недвижимое имущество.

18 июля министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев провел личный прием граждан с использованием комплекса передвижной мобильной приемной. Сегодня она располагалась у здания МФЦ Дубенского района в селе Воскресенское.

Вопросы жителей касались предоставления земельных участков в аренду или в собственность, оформления документации на право собственности в отношении земельных участков и кадастровой оценки земли.

Так, например, по мнению жителя деревни Выглядовка, кадастровая стоимость его земельного участка завышена, а, следовательно, завышен размер земельного налога.

Михаил Пантелеев пообещал выяснить, не допустила ли оценочная организация ошибки при определении кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в деревне.

Также он сообщил, что в 2020 году будет проведена очередная кадастровая оценка земель региона. Министр напомнил, что теперь оценку будут проводить не коммерческие организации, а государственное учреждение – областное БТИ. Новая оценка, по словам Михаила Пантелеева, должна устранить ошибки в документации, допущенные ранее.

Министр подчеркнул, что решение всех вопросов находится под его контролем.