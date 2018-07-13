В Щекино пьяный сбил мать с двумя детьми: прокуратура взяла на контроль доследственную проверку
Происшествие случилось 11 июля.
Напомним, 11 июля в 18.50 в Щекино на ул. Спортивной пьяный водитель автомобиля «Форд Фьюжн» сбил пешеходов — мать с двумя детьми, которые в тот момент переходили дорогу.
Женщине и семилетнему мальчику оказывали медицинскую помощь в районной больнице, а годовалую девочку госпитализировали в Тульскую областную клиническую больницу.
В настоящее время ОМВД России по Щекинскому району по данному факту проводится доследственная проверка. Ход проверки и ее результаты прокуратура города Щекино взяла на контроль.
Подробности задержания водителя читайте здесь.
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