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В Туле планируют построить две новые автостанции

В Туле планируют построить две новые автостанции

Об этом стало известно на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

В администрации города обсудили вопросы организации дорожного движения. В рамках контракта между тульским управлением по транспорту и дорожному хозяйству и столичным «МосгортрансНИИпроект», предусмотрено выполнение научно-исследовательских работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения.

Для оптимизации движения автобусов пригородных и междугородних маршрутов предлагается строительство двух автостанций: «Северной» (на ул. Октябрьской, в районе ул. Карпова) и «Восточной» (ул. Оборонная, д. 83).

Также участники заседания сообщили, что в этом году в Туле запланировано обустройство 55 остановочных площадок в рамках Федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и ещё 15 площадок в рамках муниципальной программы.

Кроме того, члены комиссии уделили внимание вопросам соблюдения ПДД на городских дорогах – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин обратился в региональный Минтранс с просьбой рассмотреть вопрос установки видеокамер для фиксации нарушений на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской, где в мае была нанесена «вафельная разметка».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +2
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