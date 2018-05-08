В Туле прошла спартакиада по боевым единоборствам

В соревнованиях приняли участие команды из 14 регионов России.

В спорткомплексе «Новое Поколение» прошла спартакиада боевых единоборств «Золотая Звезда», организованная детско-юношеской спортивной федерацией каратэ и Тульским спортивным союзом ветеранов дзюдо и самбо. Мероприятие было приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие команды из 14 регионов России, более 400 представителей различных стилей: каратэ (WKU), смешанные единоборства (ММА), тактическая борьба, дзюдо и соревнования на силу удара.

Больше всего участников соревновались в каратэ и демонстрировали силу удара. В смешанных единоборствах отличились спортсмены из тульских клубов «Русь», «Александр Невский» и клуба каратэ-до «Чемпион».

В дзюдо лидерами стали представители клуба «Тульский Левша». Лучшими каратистами признаны воспитанники тульского клуба «Чемпион» и серпуховского клуба имени генерала Маргелова.

В поединках по тактической борьбе тройку лидеров заняли туляки – клубы «Русь», «Александр Невский» и «Тульский Левша».