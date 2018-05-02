Что изменилось в жизни россиян с 1 мая

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Повышение МРОТа

В России с начала мая минимальный размер оплаты труда увеличат до 11,163 тыс. рублей. Таким образом, его доведут до действующего в стране уровня прожиточного минимума (сейчас МРОТ составляет 9,489 тыс. рублей).

Изначально подгонять его под прожиточный минимум планировалось постепенно. Так, последнее повышение произошло в январе этого года, окончательно сравнять показатели планировали к январю 2019-го, но в феврале 2018-го Госдума приняла закон, по которому сравнять показатели пообещали досрочно — уже в начале мая.

Размер МРОТа важен в том числе при расчете различных платежей, сборов, а также выплат и пособий — например, по беременности и родам для тех, кто не имеет трудового стажа.

По данным министра труда Максима Топилина, всего увеличение минимального размера оплаты труда этой весной затронет почти 3 млн россиян, около половины из которых работают на бюджетных предприятиях.

Плата за отдых

С 1 мая в нескольких регионах России начал действовать курортный сбор. Закон, предполагающий введение дополнительного налога для отдыхающих, в Госдуме приняли летом прошлого года.

С мая 2018-го сбор планировали ввести в четырех пилотных регионах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Однако крымские депутаты в конце марта 2018-го решили нововведение отложить до следующего года. А в Краснодаре, который в начале июня будет принимать матчи чемпионата мира по футболу, собирать налог начнут с 16 июля — после окончания мундиаля.

В итоге на майских праздниках заплатить за отдых придется только тем, кто едет в алтайскую Белокуриху (пока в крае решили ограничиться одним районом) или в ставропольские курортные города Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Пятигорск.

По закону в течение первого года регионы не могут брать с туристов больше 50 рублей в сутки, со следующего года эта сумма увеличится до 100 рублей. В ее пределах, впрочем, каждый регион может устанавливать ставку самостоятельно.

Противопожарный ГОСТ

Новый национальный стандарт пожарной безопасности начал действовать в стране с 1 мая. Документ был принят в апреле 2018 года, вскоре после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Основное требование — проведение регулярных проверок систем оповещения о пожаре, устройств управления эвакуацией и средств его тушения. Так, регулярному контролю подлежат автоматические установки пожаротушения, автономные установки пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией, системы противодымной защиты, а также внутренние противопожарные водопроводы.

При этом сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией нужно будет проверять раз в квартал, а системы тушения и водопровод — раз в полгода.

Отвечать за организацию и проведение проверок по новым правилам должен сам собственник здания.

Насколько строго будет контролироваться бдительность собственников, неясно. В статье 4 Федерального закона «О стандартизации» говорится, что следовать национальным стандартам граждане могут на добровольной основе.

Новый статус для добровольцев

Волонтеры и добровольцы в России получат официальный правовой статус. С 1 мая в силу вступил новый закон о волонтерстве. Он был принят в январе 2018 года.

Главное — документ уравнивает понятия волонтерства и добровольчества и дает им официальное определение (сюда, согласно тексту документа, относится любая «благотворительная деятельность, осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг»).

Организаторами деятельности волонтеров при этом могут официально выступать физические лица, некоммерческие организации и государственные органы. С добровольными помощниками они смогут заключить договоры, в которых в том числе может оговариваться возмещение расходов на питание, оплату проезда, приобретение средств индивидуальной защиты и других связанных с волонтерской деятельностью трат.

Добровольцев, в свою очередь, можно обязать не разглашать сведения, к которым они могут получить доступ в процессе своей деятельности, если они составляют охраняемую законом тайну.

Кроме того, в ближайшее время государственные и муниципальные органы должны будут создать единую информационную систему для «развития добровольчества», а регионы — разработать муниципальные программы по его поддержке и развитию.

Источник: «Известия».