Тульские власти ищут водителей грузовиков, устроивших свалку на берегу Тулицы

Фото из архива Myslo.

Саму свалку ликвидируют до 3 мая. Проводится административное расследование.

Ранее Myslo писал об огромной свалке, образовавшейся на берегу Тулицы за Чулковским кладбищем. Подробнее здесь.

Администрация города прислала ответ на запрос Myslo:

- Министерство экологии и природных ресурсов Тульской области возбудило дело об административном правонарушении по факту несоблюдения экологических требований при обращении с отходами производства и потребления на территории земельных участках, указанных в статье. Проводится административное расследование.

По результатам осмотра территории 28 апреля установлено, что согласно публичной кадастровой карте, мусор находится на территории трех земельных участков.

Ранее министерством (30 марта) на основании обращения было возбуждено дело об административном правонарушении по факту несоблюдения экологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Проводится административное расследование.

Установлено, что один из участков предоставлен в аренду ООО «Терра». В адрес арендатора направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела.

Городским управлением по административно-техническому надзору выдано требование ликвидировать свалку в срок до 1 июня 2018 года.

Для установления источника образования несанкционированной свалки сотрудниками министерства неоднократно, в том числе с участием представителей заявителя, осуществлялись выезды на указанный участок.

В ходе расследования зафиксировано движение по данной территории и на прилегающих участках большегрузного транспорта.

Проводятся мероприятия по установлению собственников данных транспортных средств, а также лиц, в результате действий которых образована несанкционированная свалка.

По двум другим земельным участкам государственная собственность не разграничена. В связи с чем в соответствии с законом информация о нахождении на данных участках отходов направлена в министерство имущественных и земельных отношений для рассмотрения в рамках установленных полномочий.

В настоящее время администрацией города организована работа по вывозу мусора с земельных участков, территория которых является неразграниченной. Работы по вывозу мусора планируется завершить до 3 мая.