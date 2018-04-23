Жители Узловского района: «Грузовики добили нашу единственную дорогу!»

В редакцию Myslo обратились жители поселка Краснолесский (Шаховское) Узловского района с просьбой опубликовать их крик о помощи. Вот что рассказывают узловчане:



– Поселок Краснолесский, в простонародье Шаховское, в 7 км от города Узловая. В связи с постройкой китайского завода грузовые машины везут стройматериалы прямо через наш посёлок. Три года дорога постепенно разбивалась и наконец сдалась. Теперь всё у нас выглядит вот так:

На сегодняшний день это единственный въезд в посёлок. Дорога через Огаревку закрыта заводом и пропускает только по спецпропускам.

Через нас фурам ехать ближе, и они прут и днём и ночью! Их никто не может остановить: ни ДПС, ни администрация. Был установлен запрещающий знак, но его все игнорируют. В итоге знак вообще кто-то снял. Просим всем посёлком о помощи!



Мы в редакции много разных разбитых дорог повидали. Но такого действительно давно не видели:

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