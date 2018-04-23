новости
новости
Регистрация
Жители Узловского района: «Грузовики добили нашу единственную дорогу!»

Жители Узловского района: «Грузовики добили нашу единственную дорогу!»

Жители поселка Краснолесский бьют тревогу: грузовые машины со строительными материалами едут прямо через их поселок. Дорога продержалась недолго.

В редакцию Myslo обратились жители поселка Краснолесский (Шаховское) Узловского района с просьбой опубликовать их крик о помощи. Вот что рассказывают узловчане:


– Поселок Краснолесский, в простонародье Шаховское, в 7 км от города Узловая. В связи с постройкой китайского завода грузовые машины везут стройматериалы прямо через наш посёлок. Три года дорога постепенно разбивалась и наконец сдалась. Теперь всё у нас выглядит вот так:

На сегодняшний день это единственный въезд в посёлок. Дорога через Огаревку закрыта заводом и пропускает только по спецпропускам.

Через нас фурам ехать ближе, и они прут и днём и ночью! Их никто не может остановить: ни ДПС, ни администрация. Был установлен запрещающий знак, но его все игнорируют. В итоге знак вообще кто-то снял. Просим всем посёлком о помощи!
 

Мы в редакции много разных разбитых дорог повидали. Но такого действительно давно не видели:

Галерея
Разбитая дорога в Краснолесском, Фото: 1
Разбитая дорога в Краснолесском, Фото: 2
Разбитая дорога в Краснолесском, Фото: 3
Разбитая дорога в Краснолесском, Фото: 4
Разбитая дорога в Краснолесском, Фото: 5
Разбитая дорога в Краснолесском, Фото: 6
Разбитая дорога в Краснолесском, Фото: 7
Разбитая дорога в Краснолесском, Фото: 8
Разбитая дорога в Краснолесском, Фото: 9

 

Хотите пожаловаться на свою беду? Пишите в наш паблик ВКонтакте или в Одноклассниках. Можно прислать письмо на почту: news@myslo.ru.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:29 +2
Другие статьи по темам
Событие
разбитая дорогагрузовики
Место
Узловский районпосёлок Краснолесский

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области на трассе «Крым» будет затруднено движение
В Тульской области на трассе «Крым» будет затруднено движение
Тульские рукопашники отлично выступили на первенстве Ефремова
Тульские рукопашники отлично выступили на первенстве Ефремова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.