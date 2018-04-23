Гендиректор «Туламашзавода» Евгений Дронов получил звание Героя труда РФ

Президент России Владимир Путин подписал Указ, в котором, в частности, говорится:

– За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда РФ Евгению Анатольевичу Дронову — генеральному директору «Туламашзавода».

АО «АК «Туламашзавод» — одно из ведущих предприятий ОПК и гражданского машиностроения, производитель автоматических пушек, артиллерийского вооружения кораблей различных типов, высокоточных противотанковых снарядов. Предприятие принимает активное участие в организации производства по сборке станков токарно-фрезерной и токарной групп в регионе. Имеет развитую и многоцелевую производственно-технологическую базу.

«Туламашзавод» производит обширную номенклатуру продукции гражданского назначения, которая в том числе используется для укомплектования аэромобильных госпиталей и комплексов Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства обороны России.

Доля гражданских изделий в общем объеме отгруженной продукции «Туламашзавода» составляет в среднем 20%. Это один из наилучших показателей среди предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области.