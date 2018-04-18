В Туле пенсионерка помогла задержать грабителей

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Двое мужчин попытались похитить парник возле одного из частных домов.

В областной столице задержаны двое неработающих ранее судимых мужчин. Их подозревают в покушении на грабеж. Установить личности злоумышленников удалось благодаря бдительной пенсионерке.

Днем 65-летняя женщина находилась на участке возле своего дома. Она увидела, как двое мужчин перелезли через забор на соседний участок, разобрали металлический парник и скрылись с места происшествия. Бдительная пенсионерка незамедлительно позвонила в полицию, сообщила о происходящем, точно описала приметы злоумышленников и указала направление, в котором скрылись преступники.

Полицейские быстро прибыли по указанному адресу и по горячим следам задержали подозреваемых. У них обнаружено и изъято похищенное.

В отношении задержанных возбуждено дело по статье «Покушение на грабеж».