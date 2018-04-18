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Погода в Туле 19 апреля: дождь, порывистый ветер и облачность

Погода в Туле 19 апреля: дождь, порывистый ветер и облачность

Синоптики прогнозируют низкое давление и до 13 градусов тепла.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно. Небольшой дождь, местами умеренный (по данным сайта Метеоинфо, до 12 мм).

Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +3 до +8 градусов, днём – до +13. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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