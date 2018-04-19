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В Туле массово вышли из строя светофоры: город встал в пробках

В Туле массово вышли из строя светофоры: город встал в пробках

Туляки сообщают о массовом отключении светофоров в городе.

Не работают светофоры на улице Советской, там поставили регулировщика.

Серьезная пробка образовалась на Пролетарском мосту в сторону центра города. Движение затрудняет также ДТП и проведение дорожных работ на улице Пролетарской.

Также наши читатели рассказывают о том, что не работают светофоры на улице Кутузова и в районе ДКЖ на ул. Дм. Ульянова.

Администрация Тулы прокомментировала отключение светофоров в центре Тулы:

– В связи с повреждением кабеля в районе ул. Тургеневской/ул. Советской произошло массовое отключение светофоров. Аварийные бригады ведут работы по устранению поломки. В течение дня работа светофоров будет восстановлена.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:40 +6
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