В Туле массово вышли из строя светофоры: город встал в пробках
Туляки сообщают о массовом отключении светофоров в городе.
Не работают светофоры на улице Советской, там поставили регулировщика.
Серьезная пробка образовалась на Пролетарском мосту в сторону центра города. Движение затрудняет также ДТП и проведение дорожных работ на улице Пролетарской.
Также наши читатели рассказывают о том, что не работают светофоры на улице Кутузова и в районе ДКЖ на ул. Дм. Ульянова.
Администрация Тулы прокомментировала отключение светофоров в центре Тулы:
– В связи с повреждением кабеля в районе ул. Тургеневской/ул. Советской произошло массовое отключение светофоров. Аварийные бригады ведут работы по устранению поломки. В течение дня работа светофоров будет восстановлена.
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