В Туле почти вдвое выросло число ипотечных кредитов

В феврале 2018 года в Тульской области выдано 1018 ипотечных жилищных кредитов на сумму 1,86 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тульской области, в феврале прошлого года этот показатель был почти в два раза меньше.

Жители региона, как и в прошлом году, оформляют кредиты на приобретение жилья в российских рублях, а средний срок кредитования составляет 15 лет и 6 месяцев.

Средневзвешенная процентная ставка на начало марта 2018 года составила 9,7% (годом ранее этот показатель находился на уровне 11,9%). Совокупная задолженность по ипотеке в регионе достигла 45,5 млрд рублей.