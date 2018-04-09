Авилов дал месяц на ликвидацию несанкционированной торговли на городских улицах

Фото из архива Myslo.

Нарушителям закона грозит административный штраф от 1000 до 5000 рублей.

9 апреля в ходе рабочего оперативного совещания в администрации Тулы обсуждались вопросы по предупреждению незаконной торговли на развалах.

Евгений Авилов поручил проводить больше рейдов сотрудникам Управления по административно-техническому надзору, главных управлений по территориальным округам совместно с участковыми.

Напомним, нарушителям закона грозит административный штраф в размере от 1000 до 5000 рублей.