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Авилов дал месяц на ликвидацию несанкционированной торговли на городских улицах
Фото из архива Myslo.

Авилов дал месяц на ликвидацию несанкционированной торговли на городских улицах

Нарушителям закона грозит административный штраф от 1000 до 5000 рублей.

9 апреля в ходе рабочего оперативного совещания в администрации Тулы обсуждались вопросы по предупреждению незаконной торговли на развалах. 

Евгений Авилов поручил проводить больше рейдов сотрудникам Управления по административно-техническому надзору, главных управлений по территориальным округам совместно с участковыми. 

Напомним, нарушителям закона грозит административный штраф в размере от 1000 до 5000 рублей. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:19 +1
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