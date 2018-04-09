Фото из архива Myslo.
Авилов дал месяц на ликвидацию несанкционированной торговли на городских улицах
Нарушителям закона грозит административный штраф от 1000 до 5000 рублей.
9 апреля в ходе рабочего оперативного совещания в администрации Тулы обсуждались вопросы по предупреждению незаконной торговли на развалах.
Евгений Авилов поручил проводить больше рейдов сотрудникам Управления по административно-техническому надзору, главных управлений по территориальным округам совместно с участковыми.
Напомним, нарушителям закона грозит административный штраф в размере от 1000 до 5000 рублей.
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