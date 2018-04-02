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Тротуар на Красноармейском проспекте в Туле отремонтируют

Тротуар на Красноармейском проспекте в Туле отремонтируют

Администрация города пообещала выполнить работы по устранению дефектов на тротуаре в первую очередь.

Публикуем ответ городской администрации на блог, вышедший в «Народном журналисте». Напомним, в нем жалоба касалась тротуара в районе дома №8 по Красноармейскому проспекту.

- Администрация города Тулы проводит мониторинг проблемных участков тротуаров, которые не включены в план капитального ремонта на 2018 год. При наступлении благоприятных погодных условий в строительный сезон в первую очередь будут выполнены работы по устранению дефектов дорожного покрытия тротуара в районе дома №8 по Красноармейскому проспекту.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:22 +3
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