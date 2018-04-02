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В Туле в стене дома нашли замурованную шкатулку со скелетом неизвестного существа

В Туле в стене дома нашли замурованную шкатулку со скелетом неизвестного существа

С таким оригинальным «экспонатом» познакомили туляков сотрудники историко-архитектурного музея. История оказалась первоапрельским розыгрышем.

В Тульском историко-архитектурном музее продолжается акция «66 дней дарения». Фонды музея пополнились шкатулкой из красного дерева с необычным содержимым – останками человекоподобного существа с крыльями.

В музей шкатулку принесла сотрудница расположенной рядом пекарни. По её словам, шкатулка была замурована в стене Дома Крафта и обнаружена во время ремонтных работ. Сначала владелец решил оставить находку себе, но в пекарне стали происходить странные вещи – пришлось отдать ее в музей.

В сообщении музея говорилось, что необычный экспонат может служить свидетельством увлечения тульского аптекаря Крафта алхимией и магией. Вся эта история могла бы стать настоящей сенсацией, но оказалось, что сотрудники музея просто решили поддержать традицию первоапрельских розыгрышей и подшутить над своими посетителями. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 +13
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