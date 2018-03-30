В деревне Сорочинка под Тулой восстановили водоснабжение

В домах жителей наконец появилась вода.

В деревне Сорочинка Щекинского района воды не было с 5 марта. Водоснабжение нарушилось сразу в 17 домах. Жители обращались в администрацию, но власти почти месяц игнорировали проблему. Пенсионеры топили снег, а 90-летняя Ираида Ивановна Балакина вынуждена была тащить пятилитровые бутылки домой по снегу.

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После публикации на Myslo, 28 марта по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на место аварии выехали представители министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства региона и Управления МЧС России по Тульской области.

Было установлено, что сети водоснабжения никто не содержит, а администрацией района не были предприняты все возможные меры для устранения аварийной ситуации. С 29 марта был обеспечен подвоз воды.

А сегодня жители Сорочинки поделились с редакцией Myslo радостной новостью: водоснабжение восстановили.