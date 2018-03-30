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В деревне Сорочинка под Тулой восстановили водоснабжение

В деревне Сорочинка под Тулой восстановили водоснабжение

В домах жителей наконец появилась вода.

В деревне Сорочинка Щекинского района воды не было с 5 марта. Водоснабжение нарушилось сразу в 17 домах. Жители обращались в администрацию, но власти почти месяц игнорировали проблему. Пенсионеры топили снег, а 90-летняя Ираида Ивановна Балакина вынуждена была тащить пятилитровые бутылки домой по снегу.

Подробнее об этом здесь.

После публикации на Myslo, 28 марта по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на место аварии выехали представители министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства региона и Управления МЧС России по Тульской области. 

Было установлено, что сети водоснабжения никто не содержит, а администрацией района не были предприняты все возможные меры для устранения аварийной ситуации. С 29 марта был обеспечен подвоз воды. 

А сегодня жители Сорочинки поделились с редакцией Myslo радостной новостью: водоснабжение восстановили.

Людмила Петрова

Людмила Петрова

- На устранение поломки потребовалось всего полдня! Оказалось, в трубе была протечка. Наконец-то, в наших домах появилась вода, мы счастливы. 

 

сегодня, в 15:25 +1
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