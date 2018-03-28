новости
новости
Регистрация
В Туле Роспотребнадзор прикрыл «Пизасту»

В Туле Роспотребнадзор прикрыл «Пизасту»

Управлением пресечена незаконная деятельность предпринимателей, перепрофилировавших магазины по продаже пива в организации общественного питания.

Информация о нарушениях поступила в Управление Роспотребнадзора по Тульской области из областного УМВД. Ведомство выехало к предпринимателям с проверкой.

В точках общепита, перепрофилированных из пивных магазинов, ООО «Пизаста» (Тула, ул. Болдина, 79), ИП Овчинникова С.А. (Тульская область, Ленинский район, мкр. Левобережный, ул. Восточная, 2) установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В отношении индивидуальных предпринимателей сотрудниками Роспотребнадзора составлены протоколы о временном запрете деятельности. Материалы были направлены в районные суды Тулы для рассмотрения.

Постановлениями судов деятельность организаций приостановлена на срок 90 суток.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
пивные магазиныточки общепитаПизастаРоспотребнадзор
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Белевском районе сгорел дом
В Белевском районе сгорел дом
Задержан туляк, пытавшийся получить микрокредит по чужому паспорту
Задержан туляк, пытавшийся получить микрокредит по чужому паспорту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.