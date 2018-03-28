В Туле Роспотребнадзор прикрыл «Пизасту»

Информация о нарушениях поступила в Управление Роспотребнадзора по Тульской области из областного УМВД. Ведомство выехало к предпринимателям с проверкой.

В точках общепита, перепрофилированных из пивных магазинов, ООО «Пизаста» (Тула, ул. Болдина, 79), ИП Овчинникова С.А. (Тульская область, Ленинский район, мкр. Левобережный, ул. Восточная, 2) установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В отношении индивидуальных предпринимателей сотрудниками Роспотребнадзора составлены протоколы о временном запрете деятельности. Материалы были направлены в районные суды Тулы для рассмотрения. Постановлениями судов деятельность организаций приостановлена на срок 90 суток.