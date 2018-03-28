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Задержан туляк, пытавшийся получить микрокредит по чужому паспорту

Задержан туляк, пытавшийся получить микрокредит по чужому паспорту

Полицию вызвали сотрудники микрофинансовой организации.

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» поступило сообщение, что в помещении микрофинансового учреждения мужчина по недействительному паспорту пытается получить кредит на сумму 5 тысяч рублей. На место происшествия направили следственно-оперативную группу полиции.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснили полицейские, данный паспорт был утерян еще летом прошлого года, о чем владелец сразу же сообщил в органы внутренних дел. Подозреваемый нашел паспорт и решил получить деньги в ближайшей организации по выдаче микрозаймов.

В настоящее время в полиции в отношении ранее судимого и нигде не работающего 43-летнего туляка возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч.1 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:30 +1
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