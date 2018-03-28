Задержан туляк, пытавшийся получить микрокредит по чужому паспорту

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» поступило сообщение, что в помещении микрофинансового учреждения мужчина по недействительному паспорту пытается получить кредит на сумму 5 тысяч рублей. На место происшествия направили следственно-оперативную группу полиции.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.