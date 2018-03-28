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В Тульской области пьяный на «Лачетти» протаранил «Ланос»

В Тульской области пьяный на «Лачетти» протаранил «Ланос»

Пострадали оба водителя и пассажир одного из автомобилей.

Авария произошла 27 марта в 11.10 на 4-м километре автодороги «Кимовск-Таболо». 40-летний водитель «Шевроле Лачетти» в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шевроле Ланос» под управлением 70-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир автомобиля «Шевроле Ланос», женщина 1952 года рождения.

Как сообщили Myslo в областном УГИБДД, на водителя автомобиля «Шевроле Лачетти» также был составлен соответствующий административный материал.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:54 +3
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Место
ТулаКимовский район

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