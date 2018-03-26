Фото из архива Myslo.
В Туле будет организовано 185 сезонных торговых точек
Здесь жители города смогут торговать фруктами, овощами, мороженым и квасом.
Управление экономического развития администрации города объявило аукцион на размещение сезонных объектов торговли для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса:
- 31 место для организации торговли фруктами, овощами, бахчевыми культурами;
- 21 место для организации торговли мороженым;
- 131 место для организации торговли квасом.
По всем интересующим вопросам предприниматели могут обратиться в управление по адресу: Тула, ул. Советская, 112, 2 этаж, тел. 30-45-31.
В администрации Тулы пояснили, что работа по пресечению несанкционированной торговли будет усилена.
В частности, будут проведены совместные рейды с правоохранительными органами и другими службами, которые защищают интересы граждан. Следить за соблюдением правил торговли также будут начальники главных управлений по территориальным округам.
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