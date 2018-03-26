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В Туле будет организовано 185 сезонных торговых точек
Фото из архива Myslo.

В Туле будет организовано 185 сезонных торговых точек

Здесь жители города смогут торговать фруктами, овощами, мороженым и квасом.

Управление экономического развития администрации города объявило аукцион на размещение сезонных объектов торговли для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса:

  • 31 место для организации торговли фруктами, овощами, бахчевыми культурами;
  • 21 место для организации торговли мороженым;
  • 131 место для организации торговли квасом.

По всем интересующим вопросам предприниматели могут обратиться в управление по адресу: Тула, ул. Советская, 112, 2 этаж, тел. 30-45-31.

В администрации Тулы пояснили, что работа по пресечению несанкционированной торговли будет усилена.

В частности, будут проведены совместные рейды с правоохранительными органами и другими службами, которые защищают интересы граждан. Следить за соблюдением правил торговли также будут начальники главных управлений по территориальным округам.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:02 +1
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