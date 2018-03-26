Тульская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве при поверке счетчиков

Злоумышленники под предлогом проверки осмотрели электросчетчик и сообщили: прибор учета устарел, истек межповерочный интервал, а поэтому нужен новый счетчик.

Прокуратура Тулы провела проверку по заявлению жительницы Зареченского района Тулы по факту незаконной замены прибора учета электроэнергии.

Минувшей осенью, 28 октября, неизвестные, представившись сотрудниками ООО «ЭлектроСервис», под предлогом проверки, осмотрели электросчетчик женщины и сообщили ей, что ее прибор учета устарел и у него истек межповерочный интервал. По этой причине прибор непригоден для дальнейшей эксплуатации. Также злоумышленники пригрозили, что в свете таких обстоятельств ресурсоснабжающая организация будет начислять плату по нормативу, а не по фактическому потреблению электричества.

Мошенники убедили женщину заменить исправный счетчик и потребовали за это 2600 рублей. Правоохранители расценили эти действия как обман.

В действиях неизвестных «содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в связи с этим материалы проверки по данному факту 21 марта направлены начальнику отдела по расследованию преступлений в отдел полиции «Зареченский» для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Спустя два дня было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Ход расследования по делу прокуратура города Тулы взяла на контроль.