Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. Огнем оказалось охвачено помещение площадью 1,6 тыс. квадратных метров. По последним данным, в результате происшествия погибли более 60 человек.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших:

«Гибель людей, в том числе детей — невосполнимая утрата. Глубоко соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Желаю им стойкости и мужества в этот тяжелый час. А пострадавшим — скорейшего выздоровления».