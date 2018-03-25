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Жители Алексина: «В городе орудуют мошенники!»
Фото из соцсетей.

Жители Алексина: «В городе орудуют мошенники!»

Представители Завода по установке пластиковых окон обещают бесплатно застеклить подъезды МКД, при этом предлагая подписать жителям кредитный договор.

Алексинцы в соцсетях предупреждают о новом виде мошенничества. По словам жителей МКД в микрорайонах Горушки и Соцгород, аферисты представляются сотрудниками Завода по установке пластиковых окон. Якобы завод получил заказ от местной администрации и теперь бесплатно застеклит окна во всех подъездах многоквартирных домов. При этом жильцам на подпись дают кредитный договор.

Чтобы не стать жертвой мошенников, требуйте у представителей компании документы. Уточните информацию в администрацию города, если сотрудники завода утверждают, что действуют от ее имени. Если информация не подтвердится, обратитесь в полицию.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:28 +8
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АлексинТульская область

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