Жители Алексина: «В городе орудуют мошенники!»

Фото из соцсетей.

Алексинцы в соцсетях предупреждают о новом виде мошенничества. По словам жителей МКД в микрорайонах Горушки и Соцгород, аферисты представляются сотрудниками Завода по установке пластиковых окон. Якобы завод получил заказ от местной администрации и теперь бесплатно застеклит окна во всех подъездах многоквартирных домов. При этом жильцам на подпись дают кредитный договор.

Чтобы не стать жертвой мошенников, требуйте у представителей компании документы. Уточните информацию в администрацию города, если сотрудники завода утверждают, что действуют от ее имени. Если информация не подтвердится, обратитесь в полицию.